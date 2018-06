Wassenberg-Birgelen.

Ein blühendes Pflanzenparadies und ein sozialer Treffpunkt: der Garten der Familie Marx an der Rosenthaler Straße in Birgelen wurde am „Tag der offenen Gartenpforte“ in vielerlei Hinsicht genutzt. Dabei standen vor allem die vielen Pflanzen, Teiche und Dekorationen im Mittelpunkt.