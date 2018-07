Hückelhoven-Hilfarth - Ehemalige Bergmänner zieht es wieder unter Tage

Hückelhoven-Hilfarth. Auch in diesem Jahr haben sich die beiden Ortsgruppen der IGBCE aus Hückelhoven und Schaufenberg-Gerderath für ihre Jubilare etwas Besonderes ausgedacht. Ziel war diesmal die Steenkolenmijn Valkenburg. Schon im vergangenen Jahr war man erfolgreich neue Wege gegangen, um den Jubilaren einen angemessenen Dank für ihre jahrelange Mitgliedschaft auszusprechen.

Nach der Busfahrt gab es erstmal Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde. Die Jubilare und ihre Frauen konnten frei entscheiden, ob sie im Café einen Film anschauen oder eine Führung ins Bergwerk mitmachen wollten. „Hier konnte man wieder einmal sehen, Bergmann bleibt Bergmann“, teilte die IGBCE mit. Obwohl der älteste der Jubilare, Bruno Langhanki, schon 92 Jahre alt ist, entschieden sich alle mit ins Bergwerk zu gehen.

„Wenn man in die Gesichter und Augen der alten Bergleute von der ehemaligen Zeche Sophia-Jacoba blickte, konnte man lebendige Erinnerungen erleben. Begeistert und mit eigenen Erinnerungen bestückt, lauschten sie in 40 Metern Tiefe den Worten des alten Bergwerksführer Ben de Bruijn“, so die Gewerkschaft.

Auch die mitgereisten Frauen ließen sich von der Begeisterung ihrer Männer anstecken. Selbst die laute „Bergmannsmusik“, Instrumente waren hier die betriebsbereiten Maschinen unter Tage, erschreckten zwar die Eine oder Andere, konnte sie letztlich aber nicht aus der Ruhe bringen.

Zum Abschluss fuhr man dann zu der Gaststätte Windelen nach Hilfahrt, um die 24 Jubilare im feierlichen Rahmen zu ehren. Manfred Küsters der in seiner jahrelangen Tätigkeit als Betriebsrat und Gewerkschafter schon so einiges gesehen hat, erlebte bei den diesjährigen Ehrungen etwas ganz Außergewöhnliches.

Dass die Zwillingsbrüder Peter und Paul Schnitzler am selben Tag auf Sophia-Jacoba ihre Ausbildung begannen und nach 40 Jahren ebenfalls am gleichen Tag ihre Jubilarehrung feiern konnten, sei schon etwas Besonderes. Nach dem offiziellen Teil der Ehrungen sorgte das Team von Windelen für das leibliche Wohl der Gäste.