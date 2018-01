Hückelhoven - Druckfrische Infos für Senioren

Hückelhoven. Druckfrisch präsentierten die Mitglieder des „Runden Tisches Seniorenarbeit“ in Hückelhoven im Haus der Caritas die vierte Auflage des Seniorenratgebers für Hückelhoven. In ihm finden sich aktualisierte Informationen, die einen Überblick über die vielfältigen Angebote, die es in der Stadt für ältere Menschen gibt, geben.

Abholen oder runterladen Der Seniorenratgeber der Stadt Hückelhoven liegt zum Mitnehmen aus in allen Einrichtungen des „Runden Tischs Seniorenarbeit“ und der Stadtverwaltung Hückelhoven ebenso wie der Seniorenveranstaltungskalender. Ratgeber zum Herunterladen: www.hueckelhoven.de

Erstellt wurde der „Wegweiser“ vom Runden Tisch in Kooperation mit der Stadt Hückelhoven. Rückblickend erklärte Nicole Abels, Gemeindesozialarbeiterin des Caritasverbandes für die Region Heinsberg, dass der „Runde Tisch Seniorenarbeit“ in Hückelhoven durch die Gemeindesozialarbeit im Jahr 2009 gegründet wurde. Damals seien 30 Teilnehmer – ehrenamtlich sowie hauptberuflich Tätige in der Altenarbeit – bei der Gründungsveranstaltung gewesen, wo die Ziele des „Runden Tischs Seniorenarbeit“ festgelegt worden seien. Demnach geht es darum, sich für eine seniorenfreundliche Stadt und die Belange der älteren Menschen einzusetzen, für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu sorgen und Informationen zu geben.

„Als jüngstes Kind des ‚Runden Tischs Seniorenarbeit‘“ bezeichnete Nicole Abels den Seniorenveranstaltungskalender 2017, der gut weggegangen sei. Mit dem Seniorenveranstaltungskalender 2018 lege nun eine Folgeauflage vor, in der alle Angebote stehen, die für Senioren interessant sein können – angefangen von Sportmöglichkeiten über Selbsthilfegruppen und Infoveranstaltungen bis hin zu Festen beziehungsweise Stadtfesten.

Jüngstes Produkt

„Das jüngste Produkt jedoch ist der Seniorenratgeber, der nun schon in der vierten Auflage vorliegt“, so Abels. Der erste Seniorenratgeber sei bereits im Jahr 2010 erschienen. „Es war das erste Projekt, was der ‚Runde Tisch Seniorenarbeit‘ auf den Weg gebracht hat“, erklärte sie. Die zweite Auflage sei 2012 und die dritte Auflage 2014 erschienen.

„Wir wollen möglichst alle zwei Jahre den Seniorenratgeber mit seinen Angeboten und Adressen aktualisieren“, sagte Abels. Eine weitere Initiative des „Runden Tischs Seniorenarbeit“ sei die Seniorenmesse, die erstmals 2012 durchgeführt wurde. Seitdem gibt es sie alle zwei Jahre.

Die nächste Seniorenmesse findet am 18. November 2018 im Foyer des Schulzentrums Ratheim statt, informierte Nicole Abels. Sie wird von der Stadt Hückelhoven organisiert und veranstaltet. Zusätzlich bietet der „Runde Tisch Seniorenarbeit“ Infoveranstaltungen an. Diese wurden in Kooperation mit der Lambertus gGmbH und der Caritas-Pflegestation im letzten Jahr von Mai bis September durchgeführt. Themen waren Barrierefreiheit, Caritas-Reisen, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Kreis-Notfallmappe und „Gut hören“. Zudem luden die Mitglieder des „Runden Tischs Seniorenarbeit“ Marlies Trapp, Leiterin der Beratungsstelle für Suchtfragen, ein, um sich über Medikamentensucht im Alter informieren zu lassen.

Barrierefreie Toiletten

Daneben befassten sich die Mitglieder mit öffentlichen barrierefreien Toiletten, dem demografischen Wandel, seniorengerechten Wohnungen und informierten sich über das Projekt „Pakt“. Pakt steht für Präventives Alltags-Kompetenz-Training für Seniorinnen und Senioren.

Auch die Geselligkeit von Senioren kommt beim „Runden Tisch Seniorenarbeit“ nicht zu kurz. So lud der Runde Tisch im Jahr 2016 Senioren zu einem Weihnachtskonzert ein und im Jahr 2017 zu einem Weihnachtsnachmittag.