Heinsberg-Karken - Drittes ausgerissenes Rind ebenfalls erschossen

Heinsberg-Karken. Leider gab es auch für das dritte Rind kein Happy End: Zusammen mit zwei weiteren war es am Samstag von einem Bauernhof ausgebüxt. Während zwei der Rinder nach einer aufwendigen Suchaktion mit Feuerwehr und Polizeihubschrauber schließlich entdeckt und zur Gefahrenabwehr durch einen Jäger erlegt worden waren, fehlte von dem dritten Rind noch jede Spur.

Am Dienstag allerdings entdeckten es Zeugen im Bereich Werlofeld in Karken. Nach Absprache mit dem Eigentümer, so teilte die Polizei mit, wurde auch in diesem Fall wieder der Jäger bemüht, der das Tier letztlich gegen 14.40 Uhr erschoss.

Am Rande der Suche nach den Rindern ereignete sich am Samstag eine Verkehrsgefährung an der Straßensperre, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Eine 55-jährige Frau aus heinsberg hatte an der Sperrung der Mühlenstraße angehalten, ihr Auto geparkt und schaute sich die Suche nach den Rindern an. Dabei bemerkte sie einen silbernen Wagen mit HS-Kennzeichen, der in der Kurve ein vorausfahrendes Auto überholte.

Der unbekannte Fahrer wendete dann an der Sperrung zur Roermonder Straße und fuhr wild hupend in Richtung Eckholderfeld zurück. Dabei raste er mit hohem Tempo nah an der Heinsbergerin vorbei.Diese unterhielt sich mit der Fahrerin eines weiteren Autos, das anhalten musste und fragte, was passiert wäre. Die 55-Jährige konnte sich nur vor einem Zusammenstoß mit dem silbernen Wagen retten, in dem sie sich nah an das Auto der Frau drückte.

Die Polizei sucht nun nach der Zeugin, die sich nach der Sperrung erkundigt hatte, sowie weiteren Zeugen des Geschehens. Hinweise können beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02452/9200 durchgegeben werden.