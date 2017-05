Erkelenz.

Vor zwei Jahren fand der Erkelenzer Musikfrühling zum ersten Mal statt und war gleich ein Erfolg. „Gemeinsam für ein Willkommen in Erkelenz“, lautete sein Motto und viele Musiker und Bands aus der Region machten gerne mit. Das Konzept von Fred Feiter traf aber vor allem den Nerv des Publikums. Und so war schnell klar, dass es in diesem Jahr auch eine dritte Auflage der Musiknacht geben würde.