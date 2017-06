Dreiste Diebe stehlen tonnenschwere Traktoren

Wegberg.

Der Polizei wurde jüngst ein Diebstahl der etwas größeren Art gemeldet: In der Nacht auf Montag brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Robert-Bosch-Straße im Wegberger Ortsteil Rath-Anhoven ein. Dort stahlen sie mehrere Fahrzeugschlüssel - und die zugehörigen Traktoren.