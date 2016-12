Dreifachkollision: Drei Verletzte in Erkelenz

Erkelenz. Beim Zusammenstoß dreier Autos auf der Düsseldorfer Straße in Erkelenz ist am Mittwochabend eine 24-jährige Frau schwer verletzt worden. Zwei weitere Frauen trugen leichtere Verletzungen davon.

Wie die Kreispolizeibehörde Heinsberg mitteilte, war ein 20-jähriger Mann aus Hückelhoven gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto in Richtung Ferdinand-Clasen-Straße unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 22-Jährige Autofahrerin aus Erkelenz entgegen, sie fuhr in Richtung der Straße „Am Grubusch“.

Als der junge Mann dann links in die Ferdinand-Clasen-Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der Erkelenzerin. Daraufhin prallten noch beide Fahrzeuge mit dem Auto eines 64-jährigen Mannes aus Erkelenz zusammen, der an der Kreuzung Ferdinand-Clasen-Straße / Düsseldorfer Straße gewartet hatte, um nach links in die Düsseldorfer Straße abzubiegen.

Während beide Männer unversehrt blieben, wurden die 22-Jährige und zwei Beifahrerinnen im Wagen des Hückelhoveners verletzt. Eine der beiden Beifahrerinnen, eine 24-Jährige aus Erkelenz, erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die andere Beifahrerin sowie die 22-Jährige kamen mit leichteren Blessuren davon.

Für die Dauer der Rettung der Verletzten und Aufnahme des Unfalls musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden.