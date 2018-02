Wassenberg - Drei Wassenberger Künstler stellen im Rathaus aus

Wassenberg. Ab sofort bis zum 16. März sind in der ersten Etage des Rathauses Gemälde von drei Wassenberger Künstlern zu sehen. Die Kunstwerke zeigen Einflüsse aus Argentinien, Georgien und Kasachstan.

Monica Gegia-Schuhwirt ist gebürtige Argentinierin und lebt seit 1990 in Wassenberg. Sie begann als junge Frau in der Kunstschule in Buenos Aires zu malen. Skulpturen gehören ebenfalls zu ihren Arbeiten. Bei der Ausstellung im Rathaus werden Bilder der Kunstrichtungen Pastell und Kalligrafie gezeigt. Ihr Ehemann, der Georgier Levan Gegia, zeigt Bilder aus seiner Reihe „Moving Emotions“. Es handelt sich um 3D-Gemälde in Kalligrafie-Technik.

Die 34-jährige Silvia Schäffner besuchte in ihrer Heimat Kasachstan die Kunstschule und hat die künstlerische Begabung ihrer Eltern geerbt. Sie liebt die Vielfarbigkeit und leuchtende Farben. Ihre moderne Kunstrichtung sind ab-strakte Ölgemälde und Tuschezeichnungen, außerdem Porträts und Tiergemälde. Sie arbeitet darüber hinaus mit Misch- und Spachteltechnik.

Die Bilder sind während der allgemeinen Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr zu sehen.