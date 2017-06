Drei-Monats-Frist: Minus in der Kasse wegen Neuregelung Von: Ingo Kalauz

Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2017, 15:22 Uhr

Hückelhoven. Die Zahl der Flüchtlinge, die der Stadt Hückelhoven zugewiesen werden, ist seit Monaten „spürbar rückläufig“. Das, sagte Sozialamtsleiter Thorsten de Haas, als er im Ausschuss für Soziales, Senioren und Integration den „Bericht über die Flüchtlingssituation in Hückelhoven“ vorlegte, habe seinen Grund in „freiwilligen Ausreisen, vereinzelten Abschiebungen und stetigen Anerkennungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)“. Zurzeit befänden sich noch 292 Flüchtlinge bei der Stadt im so genannten Leistungsbezug.