Wegberg-Arsbeck - Drei Bands treten beim rockigen Konzertabend der Schützen auf

Wegberg-Arsbeck. Im Rahmen des Schützenfestes in Wegberg-Arsbeck-Büch veranstalten der Spielmannszug und der Schützenverein Büch ihr bereits 27. Rockfestival im Zelt am Freitag, 3. August. Einlass ist ab 20 Uhr.

Auf einer großen Bühne, ausgestattet mit professioneller Sound- und Licht-Technik, geht die Party mit drei außergewöhnlichen Bands auch nach fast drei Jahrzehnten weiter. Starten wird das 27. Rockfestival im Zelt mit der Coverband „Songs I Wish We Wrote“ aus Heinsberg in der Besetzung: Patrick Kaumanns (Leadvocals, Guitar), Sebastian Jäger (Leadguitar, Vocals), Max Schönleber (Bass, Vocals) und Jakob Schönleber (Drums). „Songs I Wish We Wrote“ spielt unter anderem Songs von Kings of Leon, Foo Fighters, The Killers, Volbeat und haben noch jede Location zum Rocken gebracht – und den ein oder anderen in Erinnerungen schwelgen lassen.

Danach wird die angesagte Coverband „Böck’em“ die Bühne betreten. Die Band, die sich ganz der Rettung des Rocks verschrieben hat und nur das spielt, was ihr persönlich gefällt: Guido Böckem (Gesang), Henning Wierz (Gitarre), Simon „Schröder“ Feger (Keyboards), Patrick Koss (Bass) und Christian Wolf (Drums). Die Band wird unter anderem mit Songs von Pearl Jam, Van Halen, Toto aber auch von Falco und Rammstein aufspielen.

Den Abschluss bestreiten die aus dem Raum Heinsberg kommenden fünf Musiker von „RockCity“, die extra für ihren Auftritt beim Rockfestival noch einen Gastsänger mitbringen: Sofia Pätzold (Gesang), Steffan Rittau (Gastsänger), Marcel Keller (Leadgitarre), Oliver Gillessen (Rhytmusgitarre), Peter Beckers (Bass) und Dietmar Joswig (Drums). Mit Songs von Iron Maiden, Billy Idol, Anouk, Guano Apes und den Ärzten schickt „RockCity” sich an, dem Publikum einzuheizen. Der Vorverkauf findet nach Angaben der Veranstalter in allen Filialen der Volksbank Erkelenz statt. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. Weitere Infos: buech@email.de.