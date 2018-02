Wassenberg - DJK bietet Tanzsport „Bokwa“ und Basketball an

Wassenberg. Die DJK Wassenberg erweitert ihr Sportangebot. Schon seit dem vergangenen Jahr ist „Bokwa“ Bestandteil des Sportangebotes der DJK.

Bei diesem Tanzsport handelt es sich um eine freie Sportart, die keine Choreographie oder festgelegte Regeln vorgibt. Der Kreativität bei den Zählschritten und den Abläufen sind keine Grenze gesetzt. „Abnehmen bei Freude und Tanz sind programmiert. Das perfekte Cardio-Figurtraining für Einsteiger“, heißt es.

Einfach ausprobieren

An diesem Workout können alle Altersgruppen teilnehmen. Interessenten sind eingeladen, zuzuschauen und auszuprobieren – jeden Dienstag, 18 bis 19 Uhr, in Effeld in der Bürgerhalle unter der Leitung von Milena Zoons.

Ganz neu im Programm wird die Gruppe Basketball sein. Aufgrund vieler Nachfragen nach Ballsportmöglichkeiten in Wassenberg wurde nun ein neuer Übungsleiter gefunden. Das künftige Training wird mittwochs ab 20 Uhr in der Betty-Reis-Großturnhalle stattfinden.

Interessierte Jugendliche und Erwachsene können sich ab sofort bei Heinz Wynen oder Detlef Perrey anmelden, damit die neue Gruppe so schnell wie möglich aktiviert werden kann. Die Kontaktdaten und alle Angebote der DJK Wassenberg sind auf der Homepage zu finden.