Heinsberg.

Die Schützenbruderschaft St. Petri und Pauli Waldenrath hält an Traditionen und Brauchtum fest und ließ den Seniorentag in der Begegnungsstätte Waldenrath wieder mit Leben füllen. In schöner gemütlicher Runde feierten die Senioren aus Waldenrath zusammen mit den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims St. Josef den Seniorentag bei Kaffee und Kuchen sowie bester Unterhaltung.