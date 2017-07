Fünf praktische Tipps zur Plastikvermeidung

1. Auf Langlebigkeit achten: Müssen Einwegflaschen und Plastikgeschirr unbedingt sein? Viele Plastikgegenstände im Alltag haben nur ein kurzes Leben. Deshalb: Lieber mehrfach verwenden oder auf Materialien wie Holz, Glas, Stoff oder Metall zurückgreifen.

2. Zeit nehmen, statt „to go“: 320.000 Kaffee-Becher landen jede Stunde im Müll. Dabei ist Kaffee doch eigentlich was für Genießer. Also lieber den Kaffee selbst aufbrühen, in Ruhe eine Tasse im Café trinken oder zumindest auf den Plastikdeckel verzichten.

3. Die Macht als Kunde nutzen: Die Industrie produziert, was der Verbraucher will. Wer unverpackte Lebensmittel kauft oder solche in Papier oder Glas, zeigt also der Kunststoffindustrie die rote Karte und kann ein Umdenken bewirken.

4. Reparieren und umgestalten: Nicht immer alles wegwerfen. Auch Plastikgegenstände lassen sich reparieren oder umwidmen. Ideen gibt es zuhauf im Internet.

5. Auf Inhaltsstoffe achten: Viele Körperpflegeprodukte und Kosmetika enthalten feste, flüssige und wachsartige Kunststoffe – zum Beispiel Zahnpasta oder Peelingprodukte. Dabei gibt es Alternativen, die mit natürlichen Stoffen auskommen. (Quelle: Greenpeace)