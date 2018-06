Erkelenz-Venrath - Die Venroder Wenk sind auf Kurs

Erkelenz-Venrath. „Mehr als das, was wir hier zum Jubiläum auf die Beine gestellt haben, ist in einem kleinen Verein, wie wir es immer noch sind, kaum möglich.“ Mit diesem Fazit blickte Vorsitzender Karl-Heinz „Kalle“ Mingers sehr zufrieden und auch ein wenig stolz auf die zurückliegende Session zum 6x11-jährigen Jubiläum zurück.

Termine festgelegt,Vorstand gewählt Die Termine im Überblick: 10. November Sessionsauftakt mit Proklamation. 12. Januar Damensitzung. 13. Januar Herrensitzung. 8. Februar „Venroder Wenk and Friends“. Im Februar Kinderkarnevalsfest. 3. März Kostümsitzung. 4. März Rosenmontag. Die turnusmäßigen Neuwahlen brachten keine Veränderungen. Der Vorstand setzt sich nun so zusammen: 1. Vorsitzender: Karl-Heinz Mingers, 2. Vorsitzender: Theo Westrup, 1. Geschäftsführerin: Tina Croon, 2. Geschäftsführerin: Sabrina Hielscher, 1. Kassiererin: Janina Jansen-Roentgen, 2. Kassiererin: Cornelia Koppenhöfer, 3. Kassiererin: Jeanette Rössler, Präsident: Jupp Gormanns, Stellv. Präsidentin: Sabine Merkens, Zugleiter: Theo Westrup.

Bei der Generalversammlung erinnerte er an den rundherum gelungenen Jubiläumsabend mit den „Klüngelköpp“ genauso wie an die vereinsinterne Geburtstagsparty am „Tag des Karnevals“ oder auch die Veranstaltungen außerhalb der Session (kölsche Weihnacht, Comedyabend). Auch auf die immer weit im Voraus ausverkauften Sitzungen sind Mingers und die gesamte KG stolz.

Ein großer Dank ging an die Tollitäten. Denn auch das erste Venrather Dreigestirn – Rolf Oberdörster, Michael Königs und Klaus Schumacher – habe die Session zu einer ganz besonderen gemacht, hieß es bei der Generalversammlung. Mit viel Herzblut und Freude sei auch Kinderprinz Kevin Küsters dabei gewesen.

Den positiven Rückblick rundeten die Geschäftsführerin Tina Croon und die Kassiererin Janina Jansen-Roentgen ab.

„Wir sind stolz, dass wir mit schlagkräftigen, vor allem aber auch mit vielen jungen Leuten im Vorstand die positive Arbeit in unserer Karnevalsgesellschaft auch in der nächsten Session fortsetzen dürfen. Und ein junges Prinzenpaar steht auch in den Startlöchern“, freute sich Präsident Jupp Gormanns. Eine Session, in der es das Biwak in seiner bisherigen Form nicht mehr geben wird.

Stattdessen ist eine Abendveranstaltung unter dem Motto „Venroder Wenk and Friends“ geplant. Statt einer Mammutveranstaltung mit mehr als 20 Gastvereinen setzt der Wenk zukünftig auf einen gemütlichen „Fastelovends-ovend“ mit befreundeten Vereinen, die nicht nur auf der Durchreise sind, sondern einige Stunden verweilen und stimmungsvoll miteinander feiern möchten.