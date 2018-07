Hückelhoven-Hilfarth - Die St.-Marien-Schützenbruderschaft Hilfarth feiert ihre Frühkirmes

Hückelhoven-Hilfarth. Die St.-Marien-Schützenbruderschaft Hilfarth 1821 feiert vom 6. bis 9. Juli ihre Frühkirmes. Im Mittelpunkt der diesjährigen Feierlichkeiten steht Kaiser Markus Sodekamp, der zum dritten Mal den Königsvogel abgeschossen hat. Schützenprinz ist sein Sohn Jan Sodekamp, Schülerprinz ist Ben Wenzel.

Am Freitag, 6. Juli, 20 Uhr, beginnen die Feierlichkeiten mit dem Klompeball. Die schönsten Klompen werden prämiert. Zum Tanz spielt die Partykapelle Funtime aus Mönchengladbach.

Am Samstag, 7. Juli, 18 Uhr, heißt es für die Schützen Antreten an der Gaststätte Windelen zum Errichten des Ehrenmaien bei den Majestäten. Anschließend zieht der Zug zum Festplatz nach Sodekamp-Dohmen zu dem Event „Rur in Flammen“. Am Sonntag, 8. Juli, treffen sich die Vereine bereits um 8 Uhr zum Abholen der Majestäten. Dann geht es zu Kirmesprozession, Festmesse, Kirchenparade und anschließend zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Ab 15 Uhr beginnt der große Festzug. Aufstellung ist auf der Marienstraße. Gegen 19.30 Uhr treten die Vereine an der Ecke Blumenstraße/Kleiststraße an und holen die Majestäten und ihre Gefolge zum Schülerprinzen-, Prinzen- und Kaiserball im Saal Sodekamp-Dohmen ab.

Am Montag, 9. Juli, geht es um 10 Uhr weiter mit einer Messfeier für die Lebenden und Verstorbenen der Schützenbruderschaft, daran anschließend folgen der Gang zum Friedhof und der Ausklang beim Kaiser.