Wassenberg.

So etwas hat Förster Claus Gingter auch noch nicht erlebt. Er bleibt vor der riesigen Fläche am Rande des Waldes bei Rothenbach stehen und spricht darüber, was dort schief gelaufen ist. Rund 40.000 junge Baumpflanzen hatten er und seine Mitarbeiter dort im Januar auf einer viereinhalb Hektar großen, ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche gepflanzt.