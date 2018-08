Karten gibt es im Vorverkauf

Karten gibt es für 10 Euro pro Person für Erwachsene und reduziert für 4 Euro pro Kind im Vorverkauf bei der Sternapotheke Baal, Schreibwaren und Reisebüro Hansen Hückelhoven, Rurtalproduktion Erkelenz sowie bei den Spielern. Die Aufführungen sind am Freitag, 21. September, um 20 Uhr, am Samstag, 22. September, um 20 Uhr und Sonntag, 23. September, um 17 Uhr, (Kaffee und Kuchen gibt es ab 15 Uhr) im Baaler Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz. Eine weitere Aufführung ist am Samstag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Hückelhovener Aula.