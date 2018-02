Kreis Heinsberg - Die Jecken stürmen pünktlich um 11.11 Uhr die Rathäuser im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg.

Bei strahlendem Sonnenschein und leichten Minusgraden sind die Narren der Region am gestrigen Altweiber-Donnerstag in den Straßenkarneval gestartet. In Wassenberg, Erkelenz, Ratheim und Wegberg stürmten die Jecken die Rathäuser und übernahmen von den Bürgermeistern die Stadtschlüssel. In diesem Jahr gab es einige Neuerungen und kleine Brüche mit bisherigen Traditionen.