Hückelhoven.

Die Tatsache sei ermutigend, dass so viele junge Menschen bei der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus im Gymnasium zugegen waren. Diese Feststellung traf Hans-Jürgen Knubben, neben Bürgermeister Bernd Jansen einer der Redner beim Gedenktag an das Todeslager von Auschwitz, das am 27. Januar 1945 von den Soldaten der Roten Armee befreit worden war.