Heinsberg-Schafhausen - Die Burg Vogelsang ist Ziel eines Ausfluges des Heimatvereins

Heinsberg-Schafhausen. Der Heimatverein Schafhausen hat für Samstag, 29. September, eine eintägige Exkursion zur ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang geplant.

Die Busreise startet um 9 Uhr ab Mehrzweckhalle Schafhausen. Um 11.30 Uhr beginnt auf dem Gelände der ehemaligen Ordensburg eine circa 90-minütige Plateauführung. Der barrierearme Rundgang über das Plateau bietet Einblicke in historische Gebäude und erläutert die Geschichte der ehemaligen NS-Ordensburg.

Das Selbstbedienungsrestaurant bietet eine Einkehrmöglichkeit zur Mittagszeit. Weitere Rundgänge bieten sich als individuelle Gestaltung des Nachmittags an. Am späten Nachmittag ist eine Einkehrmöglichkeit am Rursee oder Obersee vorgesehen. Ankunft in Schafhausen ist für 20 Uhr geplant.

Eine Anmeldung ist bis zum 19. August erforderlich. Kostenbeitrag: 31 Euro für Mitglieder und 33 Euro für Nicht-Mitglieder. Anmeldung unter 02452/63030 und 02452/63651.