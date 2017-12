Hückelhoven - Die Band Sösterhätz singt bei ihrem Konzert Weihnachtslieder

Hückelhoven. Viel ist in den vergangenen zwei Jahren im Hause Sösterhätz passiert: So schaffte Sösterhätz zuletzt den Sprung auf die Bühne der Arena in Köln und eröffnete mit „11. im 11.: Immer wieder kölsche Lieder“ die Session 2018 Seite an Seite mit den Größen des Kölner Karnevals.

Nach dem Trubel in der Domstadt, freuen sich die beiden Hilfarther Schwestern Isabell und Jeanette Classen nun umso mehr, auch 2017 wieder mit ihren drei Musikern kurz vor Weihnachten in ihre Heimat zurückzukehren. Diesmal haben Sösterhätz neben zahlreichen eigenen Titeln und den beliebtesten Weihnachtsliedern wieder zwei ganz besondere Gäste für ihre Konzertreihe „Stimmen im Advent Vol. 4“ im Gepäck: So bereichert erneut Jupp Menth, besser bekannt als „Ne kölsche Schutzmann”, sowie erstmals der kölsche Liedermacher Flitsch J. P. Weber den stimmungsvollen Abend.

Ab sofort läuft der Vorverkauf für den besinnlichen Abend zum Innehalten und Ankommen. Konzertbeginn in der evangelischen Kirche an der Haagstraße ist am Freitag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr. Tickets gibt es im Reisebüro „Die Ferienwelt“, Parkhofstraße 66; Buchhandlung Wild, Haagstraße 13, und Aachener Straße 10, Erkelenz; im evangelischen Gemeindebüro, Haagstraße 10.