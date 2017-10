Heinsberg.

Zur Lesung mit Bahattin Gemici, dem Autor des Buches „Der unbekannte Nachbar“, hatte die Anton-Heinen-Volkshochschule in die Stadtbibliothek in Heinsberg eingeladen. Mit seinen Kurzgeschichten entführte der Autor auf sympathische Art die wenigen Zuhörer in die Welt des „unbekannten Nachbarn“.