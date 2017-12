Heinsberg-Horst - Der Musikvereins St. Josef Horst gibt zwei Adventskonzerte

Heinsberg-Horst. Die Adventskonzerte des Musikvereins St. Josef Horst finden am Samstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Horst sowie am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche in Randerath statt.

Der Musikverein unter der Leitung von Kai Stoffels präsentiert ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm für Jung und Alt. Klassische Musik („Water Music Highlights“ von G. F. Händel) wechselt sich mit Filmmusik („For The Love Of A Princess“ – „Brave-heart“) ab. Neben dem Original-Blasmusikwerk „Hindenburg“ von Michael Geisler wird das weihnachtliche Stück „Crazy for christmas“ in einem ungewöhnlichen Arrangement gespielt.

Ebenfalls versuchen mehrere kleinere Besetzungen des Musikvereins, das Publikum mit ausgefallenen klassischen und modernen Werken zu begeistern. Verschiedene Advents- und Weihnachtslieder, von traditionell bis modern arrangiert, runden das Programm ab.

Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit den Musikern und einem Glas Glühwein das Konzert stimmungsvoll ausklingen zu lassen. Der Eintritt ist frei.