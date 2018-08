Heinsberg - Der Bär hat ein Loch im Bauch: Vorlesestunden in der Stadtbücherei

Heinsberg. Eine Ausstellung, Vorlese- und Bastelstunden bietet die Stadtbücherei Heinsberg, Patersgasse 6, im September an.

Von Dienstag, 4. September, bis Donnerstag, 13. Oktober, sind Skulpturen und Gemälde der Hobby-Künstlerin Sylvia Trapp aus Waldfeucht ausgestellt. „Ich habe früher zum Beispiel Teddybären und Puppen genäht und Schaufenster dekoriert. Jetzt konzentriere ich mich im Wesentlichen aufs Malen und Gestalten von Skulpturen“, sagt sie. Dabei experimentiert sie mit Materialien wie Kaffeesatz, Holzbeize und Marmormehl. Die Ausstellung kann dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 14 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr besucht werden.

Es finden darüber hinaus in der Stadtbücherei Vorlese- und Bastelstunden für Kinder statt. Am Mittwoch, 5. September, erfahren zwei- bis vierjährige Kinder von Lisa, die für ihr Leben gern Geschenke verteilt. „Lisa liebt Geschenke“, eine Geschichte von Freya Blackwood. Am Mittwoch, 12. September, wird „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler für Vier- bis Sechsjährige gelesen, sie ärgert sich darüber, dass sie von den Erwachsenen nicht ernst genommen wird. Am Mittwoch, 19. September, geht es um die Frage, wie ein Bär seinen Bärenhunger stillen könnte. „Der Bär hat sooo ein Loch im Bauch!“, eine Geschichte von Dunja Schnabel für Kinder von zwei bis vier Jahren. Am Mittwoch, 26. September, hören kleine Gärtner im Alter von vier- bis sechs Jahren die Geschichte vom Bär, der stolz ist auf seine knallroten Tomaten und seinen knackigen Salat – doch jemand stibitzt sein schönes Obst – „Ein Garten für alle“ von Laura Bednarski. Die Vorlesestunden beginnen je um 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Bastelmaterial wird gestellt.

Die Bücherei bittet um eine Anmeldung unter 02452/144030 oder per E-Mail an buecherei@heinsberg.de. Kinder bis vier Jahre sollten begleitet werden. Die Kinderbücherei ist während dieser Stunde für den Ausleihbetrieb geschlossen.