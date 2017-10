Das Thema „Bürgerhaushalt“ lässt die Bürger kalt Von: Rainer Herwartz

Letzte Aktualisierung: 23. Oktober 2017, 17:56 Uhr

Heinsberger Land. Die Idee ist auf den ersten Blick nicht schlecht. Erstmals wurde das aus Neuseeland und Brasilien stammende Konzept 1998 in Deutschland umgesetzt, in NRW war es im Jahr 2000 soweit: der Bürgerhaushalt. Die Bürger können sich in die Entscheidungen der Stadt oder Gemeinde einbringen und über einen gewissen Etat und seine Verwendung selbst mitbestimmen.