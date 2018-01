Das Seilerdorf Holzweiler rüstet sich für die fünfte Jahreszeit Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2018, 12:04 Uhr

Erkelenz-Holzweiler. Auch in diesem Jahr rüstet sich das Seilerdorf Holzweiler für die fünfte Jahreszeit. Vereine, Kegelclubs und Nachbarschaften sind dabei, ihren Karneval zu gestalten. Hinter den Scheunentoren wird abends gesägt, gehämmert, getackert und gemalt, was das Zeug hält. Jeder will dabei sein bei den verschiedenen Veranstaltungen in Holzweiler.