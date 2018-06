Hückelhoven - Das Programm der Sommermusik an Schacht 3 ist komplett

Hückelhoven. Erst kommen James Blunt und Johannes Oerding, dann spielen bei spielen bei „Sommermusik Schacht 3“, dem Musikevent vom 9. bis 12. August in Hückelhoven, die regionalen Bands. Zwei Monate vor der Großveranstaltung stehen nun auch die Bands und Solisten fest, die am letzten Tag der „Sommermusik Schacht 3“ auf der Bühne stehen.

Veranstalter Günter vom Dorp hatte vor einigen Wochen die regionale Musikszene aufgefordert, sich für einen Auftritt am „Family meets Music Day“ zu bewerben. „Mir war bekannt, dass es hier richtig gute Acts gibt. Die Resonanz war aber einfach überwältigend und ich freue mich riesig über die vielen Bewerbungen.“ Die Sommermusik-Besucher dürfen sich schon mal einstimmen auf unterschiedliche Livemusik: Blues, Wave, Oldies, Folklore, Rock und Indie-Pop.

Mit dabei ist auch das Electro-Pop-Duo Zero Gravitation aus dem Aachener Raum. Es hat schon mit Revolverheld und Wirtz auf Festivals abgeräumt.

„Die Rumtreiber“ sind eine neue Band aus der Region, die mit einer Mischung aus Rock und mittelalterlichem Folk musikalische Geschichten zwischen Maas und Rhein erzählt. Etwas fetter hauen Mother‘s Revenge in die Saiten. Das Wave-Poprock-Trio aus Stolberg spielt schon seit drei Jahren zusammen, vorher haben alle in vielen bekannten Formationen in der Region gejammt.

Melodischen Blues-Pop mit deutschen Texten präsentieren „Hier geht was ab“. Sie kommen mit Blues-Harp-Verstärkung zur Sommermusik und versprechen einen groovigen Auftritt. Miss she & The Coconuts sind vier erstklassige Musiker, die sich im Mai 2015 gefunden haben. Seitdem verzaubern sie ihr Publikum mit hervorragender Performance und stimmiger Unplugged-Music.

Rob Sure ist ein echtes Multitalent und nicht nur in der Region eine feste Größe. Vom ersten Stück bis zur dritten Zugabe gibt‘s Musik für die Seele, den Bauch und die Beine mit ganz viel Emotionen. Mit ihrem Sixties-Sound hat sich „Fun“ in mehr als 35 Jahren eine riesige Fangemeinde erspielt. Fernab von Nostalgie und kitschigem Oldietouch zaubert „Fun“ die Gefühle der Minirock-Generation bei ihren Konzerten unverbraucht und explosiv zurück auf die Bühne.

Das Programm am Sonntag, 12. August, startet um 12 Uhr und dauert über acht Stunden. Die Tickets gibt es jetzt im Vorverkauf.

Das Open-Air-Festival „Sommermusik Schacht 3“ findet zum ersten Mal in Hückelhoven statt. Nach Star James Blunt, der im Rahmen seiner „Afterlove“-Tour am Donnerstag, 9. August, 20.30 Uhr, in Hückelhoven die Sommermusik eröffnen wird, kommt mit Johannes Oerding am Samstag, 11. August, 20.30 Uhr, einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Singer-Songwriter.