Das Königspaar steht beim Bezirksschützenfest in Heinsberg im Mittelpunkt Von: agsb

Letzte Aktualisierung: 31. August 2018, 14:05 Uhr

Waldfeucht-Bocket. Das Bezirksschützenfest Heinsberg startet am Freitag, 7. September, um 20 Uhr mit einem Heimatabend. Es erfolgt die Standartenübergabe des Bezirksverbandes an den Gastgeber, St. Aloysius Bocket. Auch die neuen Majestäten auf Bezirksebene werden vorgestellt. Mit dem Großen Zapfenstreich wird das offizielle Programm an diesem Tag abgeschlossen.