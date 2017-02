„Das kleine Gespenst“ spukt in Erkelenz Letzte Aktualisierung: 8. Februar 2017, 12:46 Uhr

Erkelenz. Einen der großen deutschen Kinderbuchklassiker präsentiert die Kultur GmbH Erkelenz am Sonntag, 19. März, 15 Uhr, in der Stadthalle Erkelenz. „Das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler bringt die Burghofbühne Dinslaken zum Abschluss der Kindertheatersaison 2016/17 auf die große Bühne in der Stadthalle Erkelenz.