Hückelhoven - Darts-Sportler spielen und spenden

Hückelhoven.

Darts-Sportler im Dienst der guten Sache: Schon traditionell erhält die Peter-Jordan-Förderschule in Hückelhoven einmal im Jahr ein rundes Sümmchen als Ergebnis eines großen Darts-Turniers im Bistro „Hangover“ am Hückelhovener Markt. 1000 Euro konnten nun an die Schulleitung übergeben werden.