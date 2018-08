Hückelhoven-Ratheim - Dank neuartiger Hundesporthalle bleiben Tiere und Besitzer trocken

Hückelhoven-Ratheim.

Ein wenig erinnert der Parcours an ein Reitturnier, doch die Hindernisse sind wesentlich kleiner, und die pelzigen Vierbeiner, die hier ins Turnier gehen, sind es auch. Hunde düsen über den Kunstrasen, über Hindernisse, durch Tunnel und über Rampen in der weit und breit ersten und einzigen Halle speziell für Hundesport, so ihr Betreiber Markus Schwarz.