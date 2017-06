Dämmerschoppen lockt Freunde der Musik in den Klostergarten

Waldfeucht-Braunsrath. Die „letzte Probe“ vor der Sommerpause nimmt das Musikcorps Braunsrath nun schon seit Jahren zum Anlass, die Braunsrather Bevölkerung sowie Freunde und Interessierte aus den umliegenden Orten zu Musik, Kaltgetränken und Grillgut einzuladen.

Der Dämmerschoppen findet wie im vergangenen Jahr im Klostergarten an der Kapelle Maria Lind statt. Unter den üppigen Lindenbäumen werden Jung und Alt bei romantischer Atmosphäre einen wunderschönen Sommerabend erleben.

Am Freitag, 7. Juli, ab 19 Uhr werden die „Fanharmonie“, das Jugendorchester der Musikvereine Obspringen, Braunsrath und Haaren, das Trommlerkorps Braunsrath, der Musikverein Haaren und das Musikcorps selbst für einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen musikalischen Abend sorgen.

Wer das Musikcorps Braunsrath auch in konzertanter Atmosphäre erleben möchte, hat dazu im Oktober wieder die Gelegenheit. Am 4. und 5. November spielt das Musikcorps sein Jahreskonzert in der Festhalle Oberbruch.