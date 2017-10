Cross-Cup: Wettbewerb unter Schülern

Erkelenz. Beim Cross-Cup der Grundschulen gingen Schülerinnen und Schüler aus sechs Schulen an den Start. Ihnen stand ein spannender Wettbewerb bevor.

Am Ende hatte das Team der Erkelenzer Franziskusschule die Nase vorn vor der Luise-Hensel-Schule und der Grundschule Gerderath/Schwanenberg. Auf Platz 4 kamen die Läufer der Grundschule am Beeckbach aus Beeck, auf Rang 5 liefen die Schüler der Lövenicher Nysterbachschule, Platz 6 ging an die Grundschule Kückhoven.

Die jeweils beiden besten Teams des kreisweit ausgetragenen Wettbewerbs treten beim Cross-Cup-Kreisentscheid am 26. April 2018 in Heinsberg an.