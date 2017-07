Erkelenz.

„Live on and Dream on, I’m on top of the world and I’m on the right track” klang es durch die Stadthalle Erkelenz. Die Band des Abiturjahrgangs 2017 des Cornelius-Burgh-Gymnasiums stimmte mit dem Song „Dream on“ von Amy McDonald ihre Mitschüler auf die nun kommende Zeit ohne die Institution Schule ein.