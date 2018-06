Wegberg - Cooler Jazz in Wildenrath

Wegberg. Die Redhouse Jazzband aus Mönchengladbach ist eine begeisterte und begeisternd spielende Jazzband, die mit ihren freundlichen Jazzinterpretationen schnell das Publikum erreicht, verspricht der Kulturförderkreis Opus 512. Auch wenn die Titel aus der Zeit des Traditional Jazz kommen, sollen sie keineswegs unfashioned wirken, sondern würden „cool“ gespielt.

Seit der Gründung im Jahre 2001 sind die Musiker der Mönchengladbacher Redhouse Jazzband emsig in der Region unterwegs. Traditional Jazz ist die ursprüngliche Musik, die auf den Baumwollfeldern gesungen und in den Straßen, Bars und anderen Lokalen Amerikas gespielt wurde. Damals und heute wippt man dazu mit den Füßen und schnippt mit den Fingern. Darin liegt die Wurzel für die Musik, die die Redhouse Jazzband hören lässt und sie so bekannt gemacht hat.

Diese Jazzband gastiert auf Einladung des Kulturförderkreises Opus 512 am Sonntag, 8. Juli, 11.30 Uhr, im Biergarten des Hotels Sternzeit, Friedrich-List-Allee 9 in Wegberg-Wildenrath. Bei Regen findet das Konzert im Veranstaltungszelt des Hotels statt.

Karten sind im Vorverkauf ab sofort erhältlich: Beecker Lädchen, Wegberg-Beeck, Volksbank Wegberg, Reisebüro Scholz, Wegberg, Buchhandlung Viehausen, Erkelenz. Karten können auch bestellt werden im Internet unter www.opus512.de oder mail@opus512.de oder telefonisch unter Telefon 02434/992924. Die vorbestellte Karten werden an der Kasse, geöffnet ab 10.30 Uhr, hinterlegt.