Circus Florida gastiert in Heinsberg

Heinsberg. Der Circus Florida gastiert erstmals in Heinsberg. Premiere feiert der Circus am Donnerstag, 2. November, um 16 Uhr.

Weitere Vorstellungen finden zum Beispiel am Freitag, 3. November, 16 Uhr, am Samstag, 4. November, 16 und 19 Uhr, und am Sonntag, 5. November, 14 Uhr, statt. Der Circus Florida bleibt noch bis zum 12. November auf einem Platz an der Siemensstraße 5. Bis zu diesem Datum sind weitere Vorstellungen geplant.

Sein Programm beschreibt der Circus selbst wie folgt: „Nervenkitzel, erstklassige Akrobatik, Tiere – aber auch Poesie und Humor.“ So gebe es neben Tierdressurnummern zum Beispiel auch Darbietungen am Trapez, Clownerie sowie den Auftritt eines Feuerschluckers.