Chorworkshop für geübte Sängerinnen

Erkelenz. Bereits zum vierten Mal lädt die Kirchenmusik der Pfarrei Christkönig Erkelenz alle Interessierten zu einem Chorworkshop unter dem Motto „Klingende Kirche“ herzlich ein.

In diesem Jahr soll der Komponist Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) mit seiner Missa g-Moll „sincere in memoriam“ op. 187 für dreistimmigen Frauenchor im Mittelpunkt stehen.

Während der Arbeit an der Komposition erfuhr Rheinberger, dass Johannes Brahms gestorben war. Daher ist die Messe dem verehrten Meister, mit dem ihn eine persönliche Bekanntschaft verbunden hatte, „sincere in memoriam“ (in aufrichtiger Erinnerung) gewidmet.

Unter der Leitung von Kantor Stefan Emanuel Knauer und Kirchenmusiker Manfred Bühl beginnen die Proben am Freitag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Lambertus Erkelenz (Johannismarkt). Der folgende Samstag und Sonntag stehen komplett als Probentage zur Verfügung. Es werden die sechs Teile der Messe gemeinsam, aber auch in getrennten Proben einstudiert.

Am Dienstag, 31. Oktober, findet um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus Erkelenz die Generalprobe statt, die Aufführung ist dann im Hochamt an Allerheiligen, 1. November, um 10 Uhr. An diesem Tag begeht Kantor Stefan Emanuel Knauer auch sein zehntes Ortsjubiläum in Erkelenz.

Eingeladen sind alle Sängerinnen, die Chorerfahrung und einen sicheren Umgang mit der eigenen Stimme mitbringen, da es sich bei diesem Werk um anspruchsvolle Chorliteratur handelt. Die Teilnahme an diesem Wochenende ist kostenlos, für die Chornoten wird ein Betrag von fünf Euro erhoben.

Anmeldung bis 13. Oktober

Anmeldungen sind bis zum 13. Oktober an das Kantorat Kantor Stefan Emanuel Knauer, Johannismarkt 15, Erkelenz, Telefon 02431/97437320, Email: knauer@christkoenig-erkelenz.de zu richten.