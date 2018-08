Heinsberg - Carl Verheyen ist zu Gast im Rondell

Heinsberg. Mit einem echten Highlight startet die Jugendmusikschule am Mittwoch, 12. September, in die zweite Jahreshälfte ihrer Konzertreihe, die inzwischen als „Jazz im Rondell“ überregional bekannt ist. „Mit Carl Verheyen und seiner Band ist einer der bedeutendsten E-Gitarristen überhaupt im Heinsberger Klevchen zu Gast“, freut sich Schulleiter Theo Krings.

Bekannt wurde Carl Verheyen als der Gitarrist von Supertramp. Darüber hinaus zählt er bis heute zu den gefragtesten Studiogitarristen und nicht zuletzt zu den „World’s Top 10 Guitarists“ des Guitar-Magazines.

Kennern der Szene zufolge gibt es keinen Tag, an dem Carls Gitarre nicht in irgendeinem Song, einem Film oder im Fernsehen zu hören ist. Neben seiner Arbeit mit Supertramp hat er für viele Größen live oder im Studio gespielt, etwa für BB King, Joe Bonamassa, Cher, Brad Paisley, Christina Aguilera oder The Bee Gees.

„Man hört ihn in vielen populären TV-Serien oder Kinofilmen“, weiß Theo Krings. „Fast logisch, dass es Carl ist, der die Live-Gitarre bei der Oscar-Verleihung spielt.“

Sein Auftritt in Heinsberg ist eine Station seiner „Essential Blues Tour“, die ihn im September nach Skandinavien und Deutschland führt. Mit dabei sind mit dem Bassisten Dave Marotta und Drummer John Mader zwei weitere Schwergewichte der Szene. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Rondell der Jugendmusikschule (Eingang Rheinertstraße). (anna)

Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen, der Jugendmusikschule und online unter www.reservix.de