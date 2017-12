Heinsberg-Waldenrath - Caritasschwestern: neues Projekt

Heinsberg-Waldenrath.

Neben den beiden Alten- und Pflegeheimen in Höngen und Waldenrath sowie den sechs Tagespflegeeinrichtungen im Kreis Heinsberg wird die Vereinigung der Caritasschwestern vom heiligen Josef jetzt in Waldenrath ein neues Gebäude mit insgesamt zwölf Wohnungen errichten. Es entsteht in unmittelbarer Nähe zum dortigen Alten- und Pflegeheim.