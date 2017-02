Heinsberg-Oberbruch.

Gewohnt elegant, im leuchten blauen Frack mit Hut, zog auch in diesem Jahr Präsidentin Elfi Brockhoven mit ihrem Damenelferrat Richtung Festhallen-Bühne. Auch sie freute sich über einen voll besetzten Saal mit Frauen in herrlichen Kostümierungen von C wie Clown bis Z wie Zebra.