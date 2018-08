Erkelenz/Hückelhoven.

Norbert Voigt und Josef Giebel haben es nicht leicht. Voigt wohnt in Hückelhoven und Giebel in Erkelenz. Wenn sie sich besuchen möchten, sind sie auf den Bus angewiesen. Und da beginnt das Problem, denn beide sind aufgrund ihrer Behinderungen auf den Rollstuhl angewiesen. An sich kein Problem, möchte man meinen, schließlich ist heute ja quasi alles barrierefrei, auch der Niederflur-Bus.