Heinsberg - Buntes Treiben in der Heinsberger Innenstadt lockt viele Besucher an

Heinsberg.

„Alles im Angebot! Billig, billig, billig!“ So schallte es am Sonntag immer wieder am Stand des Blumenhändlers durch die Apfelstraße. Wie bei ihm die Pflanzen oder beim Kollegen schräg gegenüber der holländische Käse ging auf der Hochstraße der Auftrag fürs Fliegengitter oder die neue Küchenmaschine über die Theke.