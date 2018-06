Erkelenz - Bunter Mix bei „Musik im Cusanus“

Erkelenz. Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu – und das traditionelle Konzert „Musik im Cusanus“ bietet an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, Freitag und Samstag, 29. und 30. Juni, jeweils 19.30 Uhr, den musikalischen Abschluss.

Nach ihrem erfolgreichen Auftritt im Rahmen des Lambertusmarktes stellt die Cusanus-Big-Band unter der Leitung von Thorsten Odenthal an beiden Abenden einen Querschnitt aus dem aktuellen Repertoire vor, vom klassischen Big-Band-Swing bis hin zu Funk-, Soul- und Popsongs.

Für maximal zwei Schuljahre wirken rund 70 Schüler im Oberstufenchor der Schule mit. Das diesjährige Programm des Chores spiegelt zwischen Anna Kendricks „Cup Song“ und dem Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ eine Entwicklung von der Einstimmigkeit bis zur Mehrstimmigkeit wider.

Auch in diesem Jahr hat das junge Cusanus-Orchester unter der Leitung von Gerda Schwartz ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und präsentiert Stücke von G.F. Händels „The Arrival Of The Queen Of Sheba“ bis hin zu R. Hardimans „The Lord Of The Dance“. Eintrittskarten gibt es im Sekretariat und in der Buchhandlung Wild.