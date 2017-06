Waldfeucht.

Bestes Ausflugswetter bescherte dem Verein Historische Mühlen im Selfkant auch beim gestrigen bundesweiten Mühlentag wieder Hunderte von Besuchern an den vier noch intakten Windmühlen, für die er sich engagiert. Neben der Museumswindmühle Breberen, der Windmühle in Haaren und der Lümbacher Windmühle in Kirchhoven ist dies auch die Windmühle in Waldfeucht.