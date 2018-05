Hückelhoven - Bummel über den Rummel in Hückelhoven

Hückelhoven. Um Gaudi und Gaumenfreuden geht es vom 19. bis 22. Mai auf der traditionellen Pfingstkirmes mitten im Herzen Hückelhovens.

Insgesamt laden rund 80 Fahrgeschäfte und Marktstände zum Bummel über den Rummel ein. Darunter auch liebgewonnene Evergreens wie die Raupenbahn, der Autoscooter oder „Disco Dance“.

Erstmals dabei sind die schnelle und hoch technisierte Neuheit „Mr. Gravity“, das Actionhouse und der Spielsalon „Fluch der Karibik“. Da geht es um Hochgeschwindigkeit, Geschicklichkeit und Piratentauglichkeit. Für die kleinsten Rummelbesucher ist der Samba Balloon gut geeignet. Die Fahrgäste können in einem der acht individuell gestalteten Heißluftballons Platz nehmen. Von dort aus genießen sie die Berg-und-Tal-Fahrt durch die Luft. Die Kleinen können von einem Elternteil problemlos begleitet werden. Und was wäre eine Kirmes ohne den Duft von frisch gerösteten Mandeln, Popcorn und den Aromen von Bratwurst und Haxen? Ob vegetarisch, Grillspezialitäten oder die obligatorischen Reibekuchen – an den Imbissständen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Am Wunschherz-Pavillon zaubert die Betreiberin mit dem Spritzbeutel für jede Lebenslage passende Sprüche auf den Lebkuchen – und bei Bedarf auch Fotos.

Ein farbenprächtiges Feuerwerk soll am späten Pfingstmontag den Abendhimmel erleuchten. Zur Eröffnung am Samstag um 14 Uhr locken die Fahrgeschäfte mit einer Happy Hour – doppelter Fahrspaß zum einfachen Preis. Am Abschlusstag gibt es noch einmal ordentlich Rabatte. Wie in den vergangenen Jahren werden im Vorverkauf „Kirmestaler“ angeboten. Diese Plastikchips gibt es am Freitag, 18. Mai, 10 Uhr, an der Süßen Stadt vor dem Stadtbüro.