Selfkant-Tüddern.

Der Zuschauerraum im Sitzungssaal der Gemeinde Selfkant war mit zahlreichen Anwohnern der Westerholzer Straße in Selfkant-Höngen gefüllt. Denn in der Ratssitzung der Gemeinde Selfkant ging es im öffentlichen Teil unter anderem um den in Höngen geplanten „Integrativen Sportpark“.