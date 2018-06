Erkelenz.

Der Lambertusmarkt ist in der Region eine Ausnahme. Denn in kaum einer anderen Stadt kann man Kirmes und Jahrmarkt so hautnah erleben wie in Erkelenz. Beide finden zur selben Zeit im Herzen der Stadt auf den Straßen und Plätzen statt. Dazu kommt das fünftägige kostenlose Bühnenprogramm auf dem Markt, für das mancher Besucher gerne eine weitere Anfahrt in Kauf nimmt.