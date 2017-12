Heinsberg - „Bühne frei“ im Kreisgymnasium: Schüler zeigen ihr Können

Heinsberg.

Einmal im Jahr laden die Musiklehrer des Heinsberger Kreisgymnasiums ihre Schüler ein, sich unter dem Motto „Bühne frei“ als Solisten zu präsentieren. Zwölf von ihnen nahmen die Herausforderung in diesem Jahr an. Den Auftakt machte Greta Winkelhorst, die auf ihrem Violoncello den ersten Satz des Cellokonzerts von Edouard Lalo präsentierte. Am Flügel wurde sie dabei von Lehrer Matthias Kaufmann begleitet.