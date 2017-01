Burkhard Spinnen liest aus seinem Buch

Die ersten Termine des Jahres der Bücherkiste: Burkhard Spinnen liest am Mittwoch, 25. Januar, aus seinem Buch „Die letzte Fassade“. Wolfgang Wittmann und Robert Scholtes treten am Freitag, 24. März, mit „Ein Mensch beim Essen ist ein gut Gesicht“ auf. Am Mittwoch, 31. Mai, gastiert Hans Georgi mit seinem Programm „Der kleine Herr Maschmeyer“ in Wassenberg. Die Veranstaltungen finden in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule, Kirchstraße 27, statt.