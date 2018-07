Wegberg-Arsbeck-Büch - Büch ist für das große Schützenfest gerüstet

Büch ist für das große Schützenfest gerüstet Letzte Aktualisierung: 25. Juli 2018, 11:25 Uhr

Wegberg-Arsbeck-Büch. Der Spielmannszug Büch und der Schützenverein Büch laden von Freitag, 3. August, bis Montag, 6. August, zum Schützenfest ein. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr mit einem Rockfestival im Festzelt. Hier spielen die Bands Böckem, Songs I wish we wrote und RockCity auf.